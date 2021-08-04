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Haberler İzmir İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

4.8.2021

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan bazı şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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