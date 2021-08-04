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İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
AA

04.08.2021, 08:13

Son dakika alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi Papaz Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye, Irak ve Filistin uyruklu 19 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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