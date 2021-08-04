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Haberler İzmir Narlıdere’nin dönüşüm projesine onay alındı

Narlıdere’nin dönüşüm projesine onay alındı

Narlıdere’nin dönüşüm projesine onay alındı

4.8.2021

NARLIDERE Belediyesi, 4 farklı mahallede uzun yıllardır sürdürdüğü kentsel dönüşüm projelerinde mutlu sona ulaştı. Belediye tarafından hazırlanan imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resmen onaylandı! Başkan Ali Engin, "Narlıdere'nin en büyük hayali gerçek oldu. Uzlaşı ve ortak akılla, kimseyi mağdur etmeden Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceğiz" dedi.
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