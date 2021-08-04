Park cinayetine 1 tutuklama

İZMİR Karabağlar'da, geçtiğimiz Pazar günü çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

OLAY, Doğanay Mahallesi'nde bulunan Orkide Borsaç Parkı'nda meydana geldi. Parkta alkol alan Umutcan Sapan (23), S. Ömercan Sapan (31) ile Samet Tekgül (28) ve Kağan T. (28) arasında tartışma çıktı. Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle Umutcan Sapan göğsünden, 3 kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılırken, Umutcan Sapan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi biten Samet Tekgül çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Kağan T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.