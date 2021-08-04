‘Travma’ savunmasını fotoğraflar çürüttü

ANKARA'DA tekel bayisine el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ölen ve yaralananın olmadığı saldırıya ilişkin DEAŞ'lı sanık Ahmet Sılaybi'ye ömür boyu ve 23 yıl 4 ay hapis verilen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda sanık Ahmet Sılaybi'nin, çocukluğunda babasının alkol alarak annesini dövmesi nedeniyle yaşadığı travmaya bağlı olarak saldırıyı düzenlediğini illeri sürmesine rağmen, terör örgütü DEAŞ'ı simgeleyen işaret ve sembollerle çatışma bölgelerinde uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.