Eşi ve oğlu gözlerinin önünde can verdi

Afyonkarahisar'da yürüyüşe çıkan aileye, yaya yolundan geçerken otomobilin çarptı. Kazada Tuğba Eker (36) ve oğlu Ali Talha Eker (5) hayatını kaybetti. Eşi ve oğlu gözlerinin önünde kaza geçiren Turgut Eker, "Eşim ve oğlum kollarımda can verdi" dedi. Kaza, Afyonkarahisar- Ankara karayolu Otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Askerlikten emekli olduktan sonra eşi Tuğba Eker ile birlikte gelinlik mağazası açarak işletmesini yapan Turgut Eker, eşi ve oğlu Ali Talha ile birlikte gezmeye çıktı.

BİRLİKTE ÖLDÜLER

Eker ailesi yoldan karşıya geçmeye çalışırken küçük çocuk yola fırladı. Anne Tuğba Eker, arkasından koşturup oğlunu kurtarmak istedi. Bu sırada İbrahim C'nin kullandığı 03 BN 268 plakalı otomobil, anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan anne ve oğlu kanlar içerisinde yerde kaldı. Ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Önce anne Tuğba Eker, ardından oğlu Ali Talha, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve oğlunun cenazesi, gözyaşları arasında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde toprağa verildi.

'OTOMOBİL ÇOK SÜRATLİYDİ'

EŞİ ve oğlunun hayatlarını kaybettiği kaza gözlerinin önünde gerçekleşen Turgut Eker, " Otomobil çok süratliydi, karşıdan geldiğini bile fark edemedik. Otomobil o süratle bir fren dahi yapamadı. Eşimi ve oğlumu, çarpıp 20 metre fırlattı. Oğlumu, kamyonun altında kalmaktan kurtarıp kucağımda eşimin yanına getirdim. İkisini de son kez kollarıma aldım. Hastaneden acı haberleri geldi. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE