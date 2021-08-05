İhbara giden polis aracı kaza yaptı! 1 polis şehit oldu

İzmir'de polis memuru İbrahim Okçu'nun kullandığı araç karşı şeride geçerek Talip Güneş idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada iki kız çocuğu olan İbrahim Okçu şehit olurken, komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan polis memuru İbrahim Okçu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Karabağlar'daki kaza önceki akşam saat 22.55'te Yeşillik Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, ilçedeki bir adreste hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

KONTROLÜ KAYBETTİ

Konak'tan Gaziemir yönüne polis aracı ile giden sürücü İbrahim Okçu, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon kontrolünü kaybetti. Polis aracı orta refüjü aşıp, karşı şeritten gelen Talip Güneş'in kullandığı 34 CGR 231 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle polis aracı takla atarak savruldu. Polis aracında sıkışan İbrahim Okçu ve komiser yardımcısı Ahmet Şahin, itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Okçu ve Şahin ile birlikte diğer araçta bulunan Talip Güneş, İbrahim Güneş ve Fatih Güneş çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru İbrahim Okçu, kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Okçu'nun cenazesi dün düzenlenen törenle Bornova Işıkkent Şehitliği'ne defnedildi.

METİN BURMALI