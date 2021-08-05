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Haberler İzmir İzmir’in kahramanları Manavgat’ta görevde

İzmir’in kahramanları Manavgat’ta görevde

İzmir’in kahramanları Manavgat’ta görevde

5.8.2021

Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarılı operasyonlara imza atan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, yangının zarar verdiği mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyor. Enkaz kaldırma ve eşya taşıma çalışmalarına katılan komandolar, mahalle Bunun da üstesinden birlikte geleceğiz İzmir'in kahramanları Manavgat'ta görevde sakinlerinin takdirini topladı. Yangında evi, traktörü ve 8 keçisi yanan Mithat Akça, "Devletimiz ve milletimiz hep yanımızda. Askerlerimiz de sağ olsunlar yardımımıza koşmuş. Bize çok yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun" dedi.

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