Öğrencilerden yangını tespit eden drone projesi

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kaan Demiray, Avni Balıkcı ve Batuhan Özöğe, bitirme projelerinde Doç. Dr. Ahmet Hasan Koltuksuz danışmanlığında, orman yangınlarını erken tespit edebilen bir proje geliştirdi. Ormanların üzerinde gezen yapay zeka teknolojisi ile alevleri algılayan kameraya sahip "Drone"lar, herhangi bir alev algıladığında yangının konumunu en yakın itfaiye ekibine bildiriyor. Böylelikle yangınların hızla söndürülebilmesi amaçlanıyor. Projeyle ilgili bilgi veren gençler, "Yangın riski taşıyan alanların kontrolü kolaylaşacak. Bu sayede yangınlara büyümeden müdahale edilebilir" dediler.