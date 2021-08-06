Dolmuşçular eylem yaptı vatandaş mağdur oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün sabah yaşanan toplu ulaşım krizi, işlerine gitmek isteyen binlerce kişiyi mağdur etti. Mahkeme kararıyla çalışma ruhsatı iptal edilen minibüs kooperatifinin bazı üyeleri, sabaha karşı ilçedeki ESHOT Garajı'nın önünü kapatarak otobüslerin servise çıkışını engelledi. Yaklaşık dört saat süren eylem, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, emniyet güçleri ve ESHOT yetkililerinin ikna çabalarıyla sona erdi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, kamuoyunu bilgilendirme adına yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ve mahallelerinde (köylerinde) faaliyet gösteren minibüs kooperatiflerinin, uzun yıllardır güzergâhlar ve servis planları konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi. Açıklamada yargı kararları sonrası ilçe merkezi ile mahalleleri arasında toplu ulaşım hizmeti verilmesi zorunluluğu doğduğu vurgulandı, "Bu nedenle UKOME, hizmetin ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılması yönünde karar aldı" denildi.