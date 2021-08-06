Esnafla zabıta birbirine girdi

İzmir Karaburun'da belediyeye ait tapulu araziyi yasa dışı kullandığı ve deniz kıyısına kaçak merdiven yaptığı iddia edilen bir işletme ile belediye personeli arasında tartışma çıktı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Erdoğan, işletme çalışanlarının belediye personeline demir çubuk, cam şişe, beyzbol sopası ve pitbull cinsi köpekle saldırıldığını açıkladı.

Belediye personelinin yaka kamerasına da yansıyan olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Erdoğan, "İşletmenin, denize sınırı yoktur ve deniz tarafını işgal etme hakkı bulunmamaktadır" dedi. Yeni Asır'ın ulaştığı işletme sahibi Hüseyin Uğur ise asıl saldırının kendilerine yapıldığını, kaçak merdiveni kendilerinin yapmadığını ve her yıl çeşitli gerekçelerle kendilerine belediye tarafından maksatlı olarak ceza kesildiğini savundu.

■ METİN BURMALI