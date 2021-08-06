İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alıyor ilanı Basın İlan Kurumu üzerinden yayınlandı. İlanda "Başvurular Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı / Yüksekokul Müdürlüğü'ne son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır (elektronik posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır)." notu düşüldü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda detaylı bilgilere yer verildi.

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