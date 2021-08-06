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Haberler İzmir İzmir'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira değerinde 12 milyon 310 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 1,5 milyon lira değerinde kaçak makaron ele geçirildi
DHA

06.08.2021, 19:16

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Buca'da bir depoda ve TIR'da kaçak sigara ve makaron olduğu bilgisini aldı.

Ekiplerce depoya yapılan baskında 12 milyon 310 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 100 bin içi doldurulmuş sigara ele geçirildi. Makaron ve sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgulaması sürüyor.

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