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İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı: Ürkütücü bir olay...

İzmirliler bugün güne farklı uyandı. Gökyüzündeki ilginç görüntüyü görenler telefona sarılıp o anları kaydetti. Sosyal medyada #İzmir etiketi gündem oldu. Trend Topic listesinde ön sıralara gelen İzmir'deki olaya binlerce yorum yağdı. Kimisi "Kıyamet mi yaklaşıyor" kimisi "Mars'la uyandık" şeklinde paylaşımda bulundu.

İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı: Ürkütücü bir olay...

06.08.2021, 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021, 09:21

İzmir'de güneşin kırmızılı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İzmirliler sabah uyandıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada #İzmir etiketi Trend Topic listesine girdi.

O anları sosyal medyadan paylaşan İzmirliler korku yaşadı. Kimisi, "Bugün değişik bir hava var görünce; "kıyamet günü mü geldi?" dedi kimisi "Günaydın Mars" şeklinde yorum yaptı.

İşte o paylaşımlar...





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