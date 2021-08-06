İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı: Ürkütücü bir olay...

İzmir'de güneşin kırmızılı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İzmirliler sabah uyandıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada #İzmir etiketi Trend Topic listesine girdi.

O anları sosyal medyadan paylaşan İzmirliler korku yaşadı. Kimisi, "Bugün değişik bir hava var görünce; "kıyamet günü mü geldi?" dedi kimisi "Günaydın Mars" şeklinde yorum yaptı.

İşte o paylaşımlar...









