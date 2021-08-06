İzmir'de güneşin kırmızılı görüntüsü sosyal medyada olay oldu. İzmirliler sabah uyandıklarında ilginç bir manzarayla karşılaştı. Sosyal medyada #İzmir etiketi Trend Topic listesine girdi.
O anları sosyal medyadan paylaşan İzmirliler korku yaşadı. Kimisi, "Bugün değişik bir hava var görünce; "kıyamet günü mü geldi?" dedi kimisi "Günaydın Mars" şeklinde yorum yaptı.
İşte o paylaşımlar...
İzmir'de ilginç görüntüler! Güneşi görenler endişeye kapıldı: Ürkütücü bir olay... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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