İzmir'de TIR'ın çarparak devirdiği motosikletin sürücüsü feci şekilde can verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, üzerinden çok sayıda aracın geçtiği motosiklet sürücüsü ise feci şekilde can verdi.





Kaza, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir kara yolu Pınarbaşı Kavşağı yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, aynı yönde ilerleyen evli ve 2 çocuk babası Mustafa Eryiyit (46) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eryiyit yola savrulurken, TIR sürücüsü aracı ile birlikte olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Karayolunda metrelerce sürüklenen Eryiyit ise, çok sayıda aracın üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kemalpaşa-İzmir kara yolunu bir süreliğine trafiğe kapattı. Eryiyit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





Polis, Eryiyit'e çarptıktan sonra kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.