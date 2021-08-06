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Haberler İzmir Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Aşı oranı yüksek illerde vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Aşı oranı yüksek illerde vaka sayıları düşüyor

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Aşı oranı yüksek illerde vaka sayıları düşüyor

6.8.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168.82, Ankara'da 165.20, İzmir'de 43.30 oldu. Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştığı gönderisinde, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis" ifadelerine yer verdi.

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