Ege semaları korkuttu

İZMİR, dün güne, puslu ve sarımtırak bir gökyüzü ile uyandı. İzmirliler, güneşin de kızıla döndüğünü görünce endişelendi. Birçok vatandaş cep telefonu ile gökyüzünü fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Uzmanlar, havadaki renk değişiminin orman yangınlarındaki duman ve partiküllerin ters rüzgarlar nedeni ile kente taşınmasından kaynaklandığını söyledi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Davut Öztürk, hava olayının Ege Bölgesi'ndeki diğer illerde de gözlemlendiğini belirterek, "Yaklaşık 2 hafta sonra rüzgar güneye döndü. Bugün Afrika üzerinden toz taşınımı da bekliyorduk. Güneydeki yangınların oluşturduğu duman ve partiküller de rüzgarın taşıdığı nemle birlikte İzmir ve Ege semalarını doldurdu. Bu durumun insan sağlığına olumsuz bir etkisi yok" dedi.

KUZEYE DÖNERSE DAĞILIR

İzmir Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Lalehan Çınar da gökyüzündeki karartının ve güneşin kızıla dönmesinin sebebinin yangın bölgelerinden gelen toz olduğunu, rüzgarın yönünün kuzeye dönmesi ile tozların dağılacağını ifade etti.

■ METİN BURMALI