Hırsızlar mahallede kapı bırakmadı!

İZMİR'İN Karabağlar ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bahçe kapılarına hırsızlar dadandı. Atık madde toplayıcısı görünümündeki hırsızlar, sepetli motosikletleriyle çok sayıda evin bahçe kapısını çalıp götürüyor.

1 SOKAKTA 6 VUKUAT!

KAPI fareleri, son hırsızlığı dün öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Esenyalı 119/1 Sokak'a modifiye edilmiş iki sepetli motosikletle gelen dört hırsız, bahçelerin demir kapılarını menteşelerinden söküp çıkardı. Çıkardıkları kapıları motosikletlerin sepetlerine koyan hırsızlar, İnönü Caddesi'ne doğru hızla uzaklaştı.

Kapılarının sökülüp götürüldüğünü gören, ancak hırsızlara engel olamayan sokak sakinleri durumu polise bildirdi. Son günlerde kapı hırsızlarının etrafta cirit attığını belirten mahalle sakinleri, "Polisin konu ile ilgilenmesini ve hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan yalnızca 119/1 Sokak'ın 27 ve 53 numaraları arasındaki altı apartmanın bahçe kapısının hırsızlar tarafından sökülüp götürüldüğü öğrenildi.

FATİH ŞENDİL