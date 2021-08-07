  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Hırsızlar mahallede kapı bırakmadı!

Hırsızlar mahallede kapı bırakmadı!

Hırsızlar artık güpegündüz kapıları söküp götürüyorlar. Kapısız kalan vatandaşlar, olanları şaşkınlık ve çaresizlik içinde izliyor.

Hırsızlar mahallede kapı bırakmadı!

7.8.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi'nde bahçe kapılarına hırsızlar dadandı. Atık madde toplayıcısı görünümündeki hırsızlar, sepetli motosikletleriyle çok sayıda evin bahçe kapısını çalıp götürüyor.

1 SOKAKTA 6 VUKUAT!
KAPI fareleri, son hırsızlığı dün öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Esenyalı 119/1 Sokak'a modifiye edilmiş iki sepetli motosikletle gelen dört hırsız, bahçelerin demir kapılarını menteşelerinden söküp çıkardı. Çıkardıkları kapıları motosikletlerin sepetlerine koyan hırsızlar, İnönü Caddesi'ne doğru hızla uzaklaştı.

Kapılarının sökülüp götürüldüğünü gören, ancak hırsızlara engel olamayan sokak sakinleri durumu polise bildirdi. Son günlerde kapı hırsızlarının etrafta cirit attığını belirten mahalle sakinleri, "Polisin konu ile ilgilenmesini ve hırsızların yakalanmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan yalnızca 119/1 Sokak'ın 27 ve 53 numaraları arasındaki altı apartmanın bahçe kapısının hırsızlar tarafından sökülüp götürüldüğü öğrenildi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hırsızlar mahallede kapı bırakmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.