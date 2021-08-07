İZBAN seferleri normale döndü

İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, vagonları hatta aldı. İZBAN seferleri yaklaşık 12 saat sonra normale döndü.

İZBAN'dan yapılan Turan İstasyon bölgesinin de işletmeye açıldığı ve normal sefer planına geçildiği bildirildi.

Kaza İZBAN seferlerini aksattı! 6 saatlik çalışmayla kaldırıldı

İZBAN seferlerinde aksama! O istasyon ulaşıma kapandı