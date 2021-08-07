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İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti
AA

07.08.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 15:38

Urla'nın Balıklıova mevkisinde, İzmir-Karaburun yolu yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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