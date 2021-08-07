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İzmir'de orman yangını! Helikopter ve arazözler harekete geçti

İzmir'in Urla ilçesinde bozuk orman ve makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için bir helikopter ve çok sayıda arazöz ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

AA 07.08.2021, 15:34 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021, 15:38