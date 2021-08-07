İzmir'den sevindiren haber geldi! Yangın kontrol altına alındı

Yangın, saat 14.00 sıralarında Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi Karapınar mevkii yakınlarında makilik alanda meydana geldi. Makilik alandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların durumu itfaiye ve Alo 177 hattına bildirdi. İhbar üzerine yangına 2 uçak, 2 helikopter, 15 itfaiye aracı, 10 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının meydana geldiği bölgede arazinin kayalık olması sebebiyle yangının ilk anlarında karadan müdahale yapılamazken, dozerlerin yol açmasıyla itfaiye araçları da yangına müdahale etmeye başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yangının meydana geldiği bölgeye gelerek bilgi aldı. Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.





"GÜN BATMADAN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINACAĞINI DEĞERLENDİRDİK"

Yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamasında, "An itibariyle havadan yaptığımız kontrolde yangının büyük oranda kontrol alındığını, gün batmadan tamamen kontrol altına alınacağını değerlendirdik. Geçmiş olsun İzmir" dedi.

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