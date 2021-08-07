Piknikçiler İnciraltı için büyük tehlike

İZMİR'DE ormanlık alanlara giriş ve mangal yakmayı yasaklayan karar sonrası vatandaşlar, İnciraltı'ndaki bazı boş arazilerinde piknik yapmaya başladı. İnciraltı Girişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Valilikçe getirilen yasaktan haberi olmayan vatandaşlar, İzmir Kent Ormanı'nda güvenlik görevlilerinin uyarısıyla orayı terk ediyor ancak bu sefer bizim arazilerimize yöneliyorlar. Bizim arazilerimizde güvenlik görevlisi olmadığı için her an bir yangın tehlikesine yol açabilecek bir yanlış olmasından korkuyoruz" dedi.

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