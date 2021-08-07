  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Piknikçiler İnciraltı için büyük tehlike

Piknikçiler İnciraltı için büyük tehlike

Piknikçiler İnciraltı için büyük tehlike

7.8.2021

İZMİR'DE ormanlık alanlara giriş ve mangal yakmayı yasaklayan karar sonrası vatandaşlar, İnciraltı'ndaki bazı boş arazilerinde piknik yapmaya başladı. İnciraltı Girişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, "Valilikçe getirilen yasaktan haberi olmayan vatandaşlar, İzmir Kent Ormanı'nda güvenlik görevlilerinin uyarısıyla orayı terk ediyor ancak bu sefer bizim arazilerimize yöneliyorlar. Bizim arazilerimizde güvenlik görevlisi olmadığı için her an bir yangın tehlikesine yol açabilecek bir yanlış olmasından korkuyoruz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Piknikçiler İnciraltı için büyük tehlike haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.