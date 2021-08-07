TIR’ın çarptığı sürücü feci şekilde can verdi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde motosikleti ile seyir halinde olan Mustafa Eryiyit'e (46) plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir TIR çarpıp kaçtı. TIR sürücüsü kaçarken, çarpmanın etkisi ile yola savrularak diğer araçların altında kalan Eryiyit feci şekilde can verdi. Korkunç kaza, önceki akşam 22.00 sıralarında Kemalpaşa-İzmir karayolu Pınarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi.

İki çocuk babası olduğu öğrenilen Eryiyit'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

■ METİN BURMALI