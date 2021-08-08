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Haberler İzmir Balçova teleferigi 17 Ağustos’ta açılacak

Balçova teleferigi 17 Ağustos’ta açılacak

Balçova teleferigi 17 Ağustos’ta açılacak

8.8.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kapatma kararı aldığı Balçova Teleferik Tesisleri'nin 17 Ağustos Salı günü açılacağını bildirdi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklanan tesisin açılma süresinin bir hafta uzatıldığı açıklandı. Öte yandan, zabıta ekiplerinin 1 Ekim'e kadar ormanlık alanları, elektrikli otomobiller ve drone desteğiyle havadan gözetim altında tutacağı bildirildi.

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