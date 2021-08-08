Balıkesir AFAD’dan farkındalık çalışması

BALIKESİR AFAD İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi, AVM çalışanlarına ve vatandaşlara Afet farkındalık eğitimi verdi. 2021 Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimlerinin planlanması yapıldı. İl Müdürü Bayram Şahin ile birlikte Eğitim ve Müdahale Şube Müdürleri, OSB Müdürü Mesut Eray'ı makamında ziyaret ederek, OSB'de çalışan 15 bin kişiye verilecek olan eğitimlerin incelemesini yaptı. AFAD ekipleri AVM'de yaptıkları çalışmalar esnasında çalışmalar hakkında bilgi verdi.