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Haberler İzmir Bozuk yollar diyarı!

Bozuk yollar diyarı!

Bozuk yollar diyarı!

8.8.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesi adeta bozuk yollar diyarı oldu. Vatandaşlar, "Artık bu tür problerle uğraşmak istemiyoruz" dedi. Vedat Dayıoğlu sokağının hali vatandaşları çileden çıkarttı. Bozuk olan yollarının uzun süredir yenilenmediğini söyleyen vatandaşlar, "Aylar önce yolun bozuk olduğunu yetkililere bildirdik. Bir Allah'ın kulu da gelip, bozulan asfaltları düzenleyelim demiyor" ifadelerini kullandı
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