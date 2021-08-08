Eski hastane binası kaderine terk edildi

TİRE'NİN Bahçekahve semtinde yaklaşık 12 yıl önce boşaltılan eski devlet hastanesi binası, adeta korku filmlerinin setini andırıyor. Kaderine terk edilen binanın yeni yapılan Adliye Sarayı'nın hemen arka sokağında yer aldığını belirten vatandaşlar, "Kentin en merkezi alanlarından birinde bulunan metruk binaya önce hırsızlar dadandı. Kablolar dahil her şeyi çaldılar. Ardından, uyuşturucu ve alkol müptelaları ile fuhuş yapanlar burayı mesken tutmuştu. Yetkililer ise çareyi giriş ve çıkışları duvar örerek kapatmakta buldu" dedi.

DEPREME DAYANIKSIZ

Kendilerine depreme dayanıksız raporu bulunan binanın yıkılacağı bilgisinin verildiğini belirten vatandaşlar, "Aradan yıllar geçmesine rağmen şehrin göbeğindeki bu çirkinlik olduğu gibi duruyor. Duvarları bile iğrenç yazılarla dolu. Eski SSK hastanesi gibi bu binanın da yıkılıp farklı kamusal amaçlarla kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞ İHBAR HATTI

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