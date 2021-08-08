TİRE'NİN Bahçekahve semtinde yaklaşık 12 yıl önce boşaltılan eski devlet hastanesi binası, adeta korku filmlerinin setini andırıyor. Kaderine terk edilen binanın yeni yapılan Adliye Sarayı'nın hemen arka sokağında yer aldığını belirten vatandaşlar, "Kentin en merkezi alanlarından birinde bulunan metruk binaya önce hırsızlar dadandı. Kablolar dahil her şeyi çaldılar. Ardından, uyuşturucu ve alkol müptelaları ile fuhuş yapanlar burayı mesken tutmuştu. Yetkililer ise çareyi giriş ve çıkışları duvar örerek kapatmakta buldu" dedi.
DEPREME DAYANIKSIZ
Kendilerine depreme dayanıksız raporu bulunan binanın yıkılacağı bilgisinin verildiğini belirten vatandaşlar, "Aradan yıllar geçmesine rağmen şehrin göbeğindeki bu çirkinlik olduğu gibi duruyor. Duvarları bile iğrenç yazılarla dolu. Eski SSK hastanesi gibi bu binanın da yıkılıp farklı kamusal amaçlarla kullanılmasını istiyoruz" diye konuştu.
VATANDAŞ İHBAR HATTI
0506 225 03 440506
Eski hastane binası kaderine terk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.