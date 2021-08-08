Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

İZMİR Çiğli'de freni boşalan kamyonetin kaldırımda oturan çocuklara çarpması sonucu çocuklardan biri öldü, diğeri ise yaralandı. Olay önceki akşam 20.45'te Güzeltepe mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. E.G'nin kullandığı 34 AS 2091 plakalı Suzuki marka kamyonet freninin boşalmasıyla hızla kaldırıma çıktı. Dedesi Şenlik Çöpürkaya (67) ile kaldırımda bulunan E.Ç'ye (7) ve arkadaşı Mihrimah Geceakalın'a (6) çarpan kamyonet faciaya yol açtı. Minik Mihrimah kazada ağaç ile kamyonet arasında sıkışarak ağır yaralandı.