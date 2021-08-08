İzmir’de havai fişek sorumsuzluğuna ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangına neden olan şahsı tespit ederek ceza kesti.

BUNCA YANGINA RAĞMEN

TÜRKİYE günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir Karabağlar'da bir düğün sırasında atılan havai fişekler otluk alanın tutuşmasına sebep olmuş ve ağaçlık alana sıçramaması için büyük çaba gösterilmişti. Bu kadarı da olmaz dedirten görüntülerin ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Peker mahallesinde yangına neden olan şahsı tespit etti. Bu kişiye ve sokak düğününün sahibine tedbirsiz davrandıkları için ceza kesildi.