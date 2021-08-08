Kamyonla çarpışan motorda baba-kız öldü

İzmir Kiraz'da motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada motor sürücüsü baba ve yanındaki küçük kızı öldü. Kaza, önceki akşam 23.30'da Şemsiler mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki 35 Z 2317 plakalı motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne giden H.L'nin kullandıağı 16 AFT 394 plakalı silaj yüklü kamyon çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve 5 yaşındaki kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde baba Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralanan küçük kız ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Neriman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü H.L, gözaltına alındı.