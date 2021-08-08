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Haberler İzmir Karabağlar halkı çöp toplayıcılardan şikayetçi

Karabağlar halkı çöp toplayıcılardan şikayetçi

Karabağlar halkı çöp toplayıcılardan şikayetçi

8.8.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde çöp toplayıcılarının arabalarını bıraktığı sokağı koku sardı. 3380 sokağın sakinleri, "Sabah kapımızı, penceremizi açamaz olduk. Bütün sokağı çöp kokusu sardı. Yazın sıcağıyla birlikte bu durum iyice dayanılmaz bir hal alıyor. Artık çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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