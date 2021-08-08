İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde çöp toplayıcılarının arabalarını bıraktığı sokağı koku sardı. 3380 sokağın sakinleri, "Sabah kapımızı, penceremizi açamaz olduk. Bütün sokağı çöp kokusu sardı. Yazın sıcağıyla birlikte bu durum iyice dayanılmaz bir hal alıyor. Artık çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Karabağlar halkı çöp toplayıcılardan şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.