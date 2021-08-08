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Haberler İzmir Milyonlarca kaçak makaron ele geçti

Milyonlarca kaçak makaron ele geçti

Milyonlarca kaçak makaron ele geçti

8.8.2021

İZMİR Buca'da polis ekiplerince bir depo ve TIR'a düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira değerinde 12 milyon 310 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 100 bin içi doldurulmuş sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, önceden belirlenen bir depo ve TIR'a yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi. 12 milyon 310 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ve 100 bin içi doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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