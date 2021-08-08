Ormanlara 400 keklik salındı

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve Tekirdağ'ın sınırları içerisinde salımı planlanan 800 adet çil keklikten 400'ü ormanlık alana salındı. Doğada ve ormandaki dengenin korunması amacıyla zaman zaman Tekirdağ'da keklik salınımı yapılıyor. Afyon'dan getirilen 400 kekliğin Tekirdağ'daki ormanlara salınması amacıyla Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla toplamda 400 keklik ormana bırakıldı.