  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ormanlara 400 keklik salındı

Ormanlara 400 keklik salındı

Ormanlara 400 keklik salındı

8.8.2021

TEKİRDAĞ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve Tekirdağ'ın sınırları içerisinde salımı planlanan 800 adet çil keklikten 400'ü ormanlık alana salındı. Doğada ve ormandaki dengenin korunması amacıyla zaman zaman Tekirdağ'da keklik salınımı yapılıyor. Afyon'dan getirilen 400 kekliğin Tekirdağ'daki ormanlara salınması amacıyla Şarköy ilçesi Uçmakdere mevkisinde etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla toplamda 400 keklik ormana bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ormanlara 400 keklik salındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.