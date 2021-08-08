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Haberler İzmir Şenay’ın vurulmasında sevgiliye tutuklama

Şenay’ın vurulmasında sevgiliye tutuklama

İzmir Konak’ta bir otelde başından vurulan Şenay Ay hastanede ölümle pençeleşirken, yanında bulunan erkek arkadaşı Muhammet Sayın ise gözaltına alındı. Kız arkadaşının kendisini vurduğunu ve o sırada banyoda olduğunu iddia eden genç cezaevine gönderildi

Şenay’ın vurulmasında sevgiliye tutuklama

8.8.2021

21 yaşındaki Şenay Ay, İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşam savaşı verirken, 25 yaşındaki Sayın gözaltına alındı. Silahın kendisine ait olduğunu kabul eden ancak kız arkadaşının vurulma anında yanında olmadığını söyleyen Sayın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ARKADAŞLARI GELDİ
GENÇ adam yanında silah taşımasını ise "Çok hasmım var" sözleriyle açıkladı. KORKUNÇ olay geçtiğimiz günlerde İzmir Konak'ta bulunan bir otelde yaşandı. Şenay Ay adlı genç kız ile erkek arkadaşı Muhammet Sayın, biri erkek biri kadın iki arkadaşıyla otel odasında gece geç saatlere kadar sohbet edip eğlendiler. ARKADAŞLARININ otelden ayrılmasından bir süre sonra, Muhammet Sayın ve Şenay Ay'ın kaldıkları odadan bir el silah sesi geldi.

KUCAĞINDA İNDİRDİ
ARDINDAN Muhammet Sayın, kucağında kanlar içindeki kız arkadaşıyla resepsiyona inerek genç kızın kendisini vurduğunu ve hemen ambulans çağırılmasını istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şenay Ay acilen ameliyata alındı. Ancak hayati tehlikeyi henüz atlatamadı.

BANYODAYDIM DEDİ AMA TUTUKLANDI
GENÇ kız hastanede ölümle pençeleşirken, Muhammet Sayın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde Şenay Ay'ı kendisinin vurmadığını, o sırada banyoda olduğunu ve silah sesini duyarak dışarı çıktığında sevgilisini kanlar içinde bulduğunu söyledi. Genç kızın ve zanlı Muhammet Sayın'ın el svapları alınarak kriminal laboratuvara gönderildi. İfadesinde silahın kendisine ait olduğunu ve hasımları yüzünden taşıdığını da söyleyen Sayın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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