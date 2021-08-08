Turizm sezonunun ortasında Çeşme meydanının hali içler acısı

Çeşme Belediyesi, turizm sezonu başlarken adeta yerle bir ettiği ilçe meydanındaki çalışmaları eline yüzüne bulaştırdı. Çalışmaların tamamlanması için vatandaşa söz verilen tarih olan 17 Temmuz'un üzerinden 20 gün geçmesine rağmen, meydan yine mezbelelik haliyle duruyor.

Proje kapsamında Mayıs ayı sonlarında meydanın taşları söküldü. Meydanı moloz ve taş yığınları kaplarken bu durum vatandaş ve esnafı mağdur etti. Yeni Asır, o dönem bu çalışmaları gündeme getirdi ve esnafın uyarılarını da aktardı.

"TAM BİR SKANDAL"

Çalışmaların çok yavaş ilerlediğini ve düzenlemede çok az işçinin çalıştırıldığını belirten esnaf, o dönemde "Çift vardiya çalışma yapılacağına 4-5 kişi ile çalışılıyor. İş yapamıyoruz" diyerek CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki göstermişti. Meydanın bu halinin tam bir skandal olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Koca yaz geçti bir meydanı yapamadılar yazıklar olsun. İşte turizme darbe böyle vurulur" dedi.

ERHAN GÜLENÇ