Vali Köşger’den orman yangını uyarısı

Türkiye Ege ve Akdeniz'de birçok bölgeyi saran ve 180 civarında yerde başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilen yangınlar birçok bölgede söndürülürken soğutma çalışmaları da sürüyor. Ancak yüksek hava sıcaklıkları risk oluşturmaya devam ediyor. Bu süreçte büyümeden söndürülen çok sayıda küçük yangının çıktığı İzmir'in de büyük risk taşıdığı bildirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır aracılığıyla tüm İzmirlileri bu 3 gün ormanlardan uzak durmaya ve piknik yapmamaya davet etti.

'HERKES DİKKATLİ OLSUN'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Köşger, 3 günlük yangın risk haritasına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu bildirdi. Köşger, önümüzdeki 3 günün yangın risk haritalarına göre İzmir'in de yüksek risk grubunda olduğunu kaydetti. Ormanlara giriş yasağının devam ettiğini hatırlatan Köşger, "Şehir içi-dışı, yol kenarlarında lütfen yangına sebebiyet verecek her türlü eylemden uzak duralım" ifadelerini kullandı. Vali Köşger, açıklamasında, yangın risk haritalarını da paylaştı.

'PARLAMA RİSKİ YÜKSEK'

Konuyla ilgili Yeni Asır'a da açıklamalarda bulunan Köşger, "Dikkat etmek lazım. Vatandaşımız yoldan geçerken, piknik alanlarında, tarlada iş yaparken her türlü önlemi almalı. Mevsim dolayısıyla parlama riski çok yüksek. Sabahtan beri de İzmir'in 2-3 noktasında yangınlarla uğraştık. Bunları söndürdük. Urla Balıklıova tarafında çıkan yangına da ekiplerimiz müdahale ediyor. İzmir'de risk yüksek. Vatandaş dikkatli olsun. Bu 3 gün ormanlardan uzak dursun herkes. Piknik de yapmasınlar. Zaten çok sıcak, pikniğin sırası değil" ifadelerini kullandı.

■ ERHAN GÜLENÇ