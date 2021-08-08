Yük treni raydan çıkınca Halkapınar-Çiğli seferleri aksadı

İzmir'de dün sabah 06.00 sıralarında Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonu raydan çıkınca, Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemedi. İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu, Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede ekipler, treni hatta almak için çalışma başlattı. İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

ÇALIŞMA 6 SAAT SÜRDÜ

"Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor." Bölgede çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 saatlik çabanın ardından 4 vagonu yeniden hatta aldı. İZBAN seferleri de bu gelişmenin hemen ardından normale döndü. İZBAN'dan yapılan açıklamada Turan İstasyon bölgesinin de işletmeye açıldığı ve normal sefer planına geçildiği bildirildi.