İzmir'de dün sabah 06.00 sıralarında Turan istasyonu yakınında bir yük treninin 4 vagonu raydan çıkınca, Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemedi. İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu, Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede ekipler, treni hatta almak için çalışma başlattı. İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
ÇALIŞMA 6 SAAT SÜRDÜ
"Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor." Bölgede çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 6 saatlik çabanın ardından 4 vagonu yeniden hatta aldı. İZBAN seferleri de bu gelişmenin hemen ardından normale döndü. İZBAN'dan yapılan açıklamada Turan İstasyon bölgesinin de işletmeye açıldığı ve normal sefer planına geçildiği bildirildi.
Yük treni raydan çıkınca Halkapınar-Çiğli seferleri aksadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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