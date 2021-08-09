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Haberler İzmir Aliağa'da can dostlar için sıcak mesaisi

Aliağa'da can dostlar için sıcak mesaisi

Aliağa'da can dostlar için sıcak mesaisi

9.8.2021

ALİAĞA Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı. Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, sıcak havalarda özellikle su desteğini artırdıklarını ifade etti.
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