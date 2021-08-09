Aliağa'da can dostlar için sıcak mesaisi

ALİAĞA Belediyesi ekipleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için kent genelinde su ve mama dağıtımlarını hızlandırdı. Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, sıcak havalarda özellikle su desteğini artırdıklarını ifade etti.