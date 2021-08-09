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Haberler İzmir Bornova’da gübre tesisi kuruluyor

Bornova’da gübre tesisi kuruluyor

9.8.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Bornova ilçesi sınırlarında katı organik gübre üretim tesisi kurulması için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Işıklar Mahallesi'nde 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için, Meclis'ten onay istemişti. Meclis üyelerinin onayına sunulacak olan ilgili komisyon kararı, kabul edilmesi halinde tesisin yapılması için önemli bir adım atılmış olacak
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