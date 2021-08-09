Bornova’da gübre tesisi kuruluyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Bornova ilçesi sınırlarında katı organik gübre üretim tesisi kurulması için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, Işıklar Mahallesi'nde 7 bin 535 metrekarelik alanda kurulacak Biyoreaktör Sistemleri ile Katı Organik Gübre Üretim Tesisi için, Meclis'ten onay istemişti. Meclis üyelerinin onayına sunulacak olan ilgili komisyon kararı, kabul edilmesi halinde tesisin yapılması için önemli bir adım atılmış olacak

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