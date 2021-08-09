DEÜ'den flaş "kontenjan" açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjan hakkında açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı-2021'in tercih döneminde; üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenciler için ayırdığı kontenjan, birkaç husus dikkate alınarak belirlenmiştir. Öncelikle, bağlı olduğumuz Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Uluslararasılaşma Strateji Belgesi'nde pilot seçilen üniversitemiz, uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalardan doğrudan sorumludur. Dolayısıyla burada, tercihimiz değil ulusal yükseköğretim politikalarına uyma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Açılan kontenjan YÖK'ten onay alındıktan sonra kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca üniversitemiz, mensup ve mezunları ile büyük bir ailedir. Bizler de ihtiyaç duydukları alanlarda onlara her türlü imkanı sunar; özellikle öğrencilerimiz konusunda hiçbir kısıtlamada bulunmayız. Kurumumuz güçlüdür, muktedirdir.

Yabancı uyruklu öğrencilerden veya sosyal tesislerden elde edilecek gelirin tamamı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46. Maddesi, (İ) bendinde açıklandığı üzere öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmet giderleri gibi alanlarda kullanılır. Sayıştay denetimine tabi bu konuda, ilgili mevzuat sarihtir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenci adaylarımıza bu yıl tahsis edilen kontenjan ise geçen yıla göre artırılmıştır. Bunun yabancı uyruklu öğrenciye ayrılan kontenjanla yakından uzaktan alakası bulunmamaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci alım sürecindeki sınav da akademisyenler tarafından hazırlanmakta ve titizlikle düzenlenmektedir.

Üniversitemize, başarılı olan ve kriterleri uyan yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırmaktadır. Geçen akademik yıl üniversitemizde 2200 uluslararası öğrenci kontenjanı ayrılmış; sadece 700 yabancı uyruklu öğrenci kayıt yaptırmıştır.