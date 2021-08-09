Kemeraltı Mutfağı’na Selluka Ödülü

KONAK Belediyesi'nin Kemeraltı Çarşısı'ndaki tarihi Abacıoğlu Han'da hizmete açtığı "Kemeraltı Mutfağı" sadece 13 işletmenin hak kazandığı Selluka Plaketi ve Ödülü'ne layık görüldü. Ege'ye özgü zeytinyağlı yemekleri ve 40'ın üzerindeki meze çeşitleri ile ünlenen, tarihi Çarşı'yı gezen turistlerin de uğrak mekanı olan Kemeraltı Mutfağı'nın kalitesi belgelendi.

TEK BELEDİYE İŞLETMESİ

Kemeraltı Mutfağı, Kemeraltı ve çevresindeki lokanta - restoran, ayaküstü lezzet noktaları ve gıda ürünü satan işletmeler arasında sadece 13 işletmenin almaya hak kazandığı "Selluka Belgesi ve Plaketi"ni aldı. Plaketin verildiği ödül töreni, İzmir Valisi Yavuz Selim Koşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Kaan Erdek, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın katılımıyla İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Kemeraltı Mutfağı, İzmir'de güvenle yemek yenebilecek prestijli mekanları tescilleyen Selluka Belgesi'ne sahip tek belediye işletmesi olarak da öne çıktı.