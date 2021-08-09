Midibüs şarampole devrildi: 8 ÖLÜ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu, 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki 35 L 1610 plakalı yolcu midibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole uçtu. Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen midibüsteki 8 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.45 sıralarında, Sarıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'ya içinde türbe ziyareti için giden vatandaşların bulunduğu İlhan Suat (54) yönetimindeki midibüs, kontrolden çıkıp 25 metreden şarampole yuvarlandı.

Türbe ziyareti dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar var

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Takla atan midibüs, çarptığı ağaçta baş aşağı asılı vaziyette kaldı. Kaza devriye görevinde bulunan jandarma ekibi tarafından fark edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri ise demir yığını haline dönüşen midibüste sıkışanları çıkardı. Jandarma bölgede önlem alırken, midibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırıldı.

ZMİR VALİSİ KÖŞGER: KINIKLI 8 HEMŞEHRİMİZ HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabında, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 8 hemşehrimiz vefat etmiş, 8 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.