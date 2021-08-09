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Haberler İzmir Pazar yerlerinde terazi denetimi

Pazar yerlerinde terazi denetimi

Pazar yerlerinde terazi denetimi

9.8.2021

BAYRAKLI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yaptı. Eksik veya fazla ölçümü engelleyerek satıcı ve müşterilerin zarar görmesinin önüne geçmek isteyen ekipler, tüm cihazların yasalara uygunluğu ve teknik durumu kontrol ediyor. Sorun görülen cihazların sahipleri uyarılırken, sorunun düzeltilmesi isteniyor.
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