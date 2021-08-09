BAYRAKLI Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yaptı. Eksik veya fazla ölçümü engelleyerek satıcı ve müşterilerin zarar görmesinin önüne geçmek isteyen ekipler, tüm cihazların yasalara uygunluğu ve teknik durumu kontrol ediyor. Sorun görülen cihazların sahipleri uyarılırken, sorunun düzeltilmesi isteniyor.
Pazar yerlerinde terazi denetimi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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