Şehrin göbeğine moloz bahçesi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde uluslararası birçok otomobil ve motosiklet yarışlarının yapıldığı İzmir Ülkü Yarış Pisti'nin yakınındaki zeytinlik arazi, Bornova Belediyesi'nce moloz döküm sahasına çevrildi. Şehrin göbeğinde yükselen moloz dağı yüzünden yaz sıcaklarında etrafa kötü kokular yapıldığını söyleyen vatandaşlar isyan etti.

İZMİR'E YAKIŞMIYOR

Söz konusu alanın dönemin Bornova Belediye Başkanı Kamil Okyay Sındır tarafından zeytin ağaçları dikilerek güzelleştirildiğini belirten vatandaşlar, gelinen noktada alana her gün tonlarca moloz döküldüğüne dikkat çekti. Başka il ve ilçelerde Millet Bahçesi projeleri yapılırken, Bornova'daki bu yerin adeta moloz bahçesine dönüştürüldüğünü de ifade eden vatandaşlar, "Bornova Belediyesi'nin kamyonları buraya her gün tonlarca moloz getiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin o kadar moloz döküm sahası varken şuan buranın Bornova Belediyesi'nce moloz döküm sahası olarak kullanılması çok acı. Biz buradaki kötü kokuyu çekmeye mecbur değiliz. Bornova Belediyesi'nin daha uygun bir yerde bu çalışmalarını yürütmesi daha isabetli olur" diye konuştu.

Asfaltlanan yolda şeritler çizilmediği için kaza riski artıyor. (FOTOĞRAF: KAZIM YÖRÜKCE)

"BU YOL KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

AYDIN'DAKİ KarpuzluÇine yol kavşağının asfalt yüzeyi, bir ay önce karayolları ekiplerince yeniden kaplandı. Asfaltlanan yolda, yol çizgileri henüz çizilmedi. Her gün yüzlerce maden kamyonunun geçtiği yolda sıcakların da etkisiyle teker izleri oluşmaya başladı.

ÇİZGİLERİ HEMEN ÇİZİLMELİ

Yol çizgilerinin olmaması nedeniyle sürücüleri büyük tehlikeler atlattığı öğrenildi. Aydın Marangozlar Odası Başkanı Süleyman Algün, bahçesine giderken kullandığı bu yolla ilgili, Aydın milletvekillerine çağrıda bulundu. Yolun kazalara zemin hazırladığını dile getiren Algün, "Karayollarımızın boyası mı bitti! Yoksa tatile mi çıktılar? Lütfen bu yolların çizgilerini hemen çektirin çünkü kazalara neden olabilir. Bir de ricamız o ki, köy yollarında genişliği uygun olmayan yollardan tırlar yük taşımasın" dedi.

KARŞIYAKA'NIN SUYU DA PARASI DA BOŞA GİDİYOR

İZMİR'DE Karşıyaka Belediyesi'nin şirketi tarafından işletilen Denizkent Restoran'ın otoparkı başta olmak üzere çevredeki pek çok alandaki ağaç ve otların belirli aralıklarla sulandığına dikkat çeken vatandaşlar, sulama işlemi baştan savma yapıldığı için etrafta adeta küçük göletler oluştuğunu söyledi. Mavişehir 2043 Sokak'ta bulunan ve Karşıyaka Belediyesi'nce işletilen Denizkent Restoran'ın otoparkı ve çevresindeki yeşil alanların gelişi güzel ve gereğinden fazla sulandığını aktaran vatandaşlar, boşa akıtılan su için dert yandı. Hem otların hem de parkenin su içinde kaldığını vurgulayan Karşıyakalılar, "Her sabah aynı şey. Otlara ve parke taşlarına bu şekilde sulama yaparak yüzme öğretemezsiniz. Kentin suyu ve parası boşa gidiyor" dedi.

METİN BURMALI