İZMİR Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 2 saat süreyle teorik ve uygulamalı derslere katılan 25 zabıta personeli, temel yangın bilgisi eğitiminden geçti. Zabıtalar, cihazlarla yangın söndürmenin yanı sıra, arama kurtarma ve yaralı taşıma tekniklerini de uygulamalı öğrendi. 4 hafta sürecek eğitimlerde 100 zabıta personeli afetlere hazırlıklı hale getirilecek.
Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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