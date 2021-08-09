  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı

Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı

Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı

9.8.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 2 saat süreyle teorik ve uygulamalı derslere katılan 25 zabıta personeli, temel yangın bilgisi eğitiminden geçti. Zabıtalar, cihazlarla yangın söndürmenin yanı sıra, arama kurtarma ve yaralı taşıma tekniklerini de uygulamalı öğrendi. 4 hafta sürecek eğitimlerde 100 zabıta personeli afetlere hazırlıklı hale getirilecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.