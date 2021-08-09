Zabıtalar afet ve ilk yardım eğitimi aldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, olası bir yangın, deprem ve sel gibi afet anında zabıta personelinin bilinçli bir şekilde görev yapmasını sağlamak için "Afetlere Hazırlık Eğitimi" veriyor. İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 2 saat süreyle teorik ve uygulamalı derslere katılan 25 zabıta personeli, temel yangın bilgisi eğitiminden geçti. Zabıtalar, cihazlarla yangın söndürmenin yanı sıra, arama kurtarma ve yaralı taşıma tekniklerini de uygulamalı öğrendi. 4 hafta sürecek eğitimlerde 100 zabıta personeli afetlere hazırlıklı hale getirilecek.

DİĞER