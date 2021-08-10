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İzmir'de kazada ölen aynı köyden 6 kişi toprağa verildi

İzmir'de acı kazada cenazeler defnedildi. İzmir’in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu vefat eden 8 kişiden aynı köyde yaşayan 6’sı yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

İHA 10.08.2021, 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021, 12:38