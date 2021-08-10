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Haberler İzmir Kahraman güvenlik görevlisi korona virüse yenik düştü

Kahraman güvenlik görevlisi korona virüse yenik düştü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde cinsel saldırıya maruz kalan kadına yardım etmesiyle gündeme gelen Karşıyaka Belediyesi güvenlik görevlisi Ercan Ender Yıldız korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Kahraman güvenlik görevlisi korona virüse yenik düştü
İHA

10.08.2021, 17:51

Karşıyaka Belediyesi kadrosunda görevli olan ve Bahçelievler Katlı Pazaryeri'nde geçtiğimiz sene cinsel saldırıya maruz kalan kadına yardım etmesiyle adından söz ettiren güvenlik görevlisi Ercan Ender Yıldız, bir süredir mücadele ettiği korona virüse yenik düştü. Yıldız'ın ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.



CİNSEL SALDIRIYA MARUZ KALAN KADINA YARDIM ETMİŞTİ
Korona virüs sebebiyle hayata gözlerini yuman Ercan Ender Yıldız, 2020 yılı Temmuz ayında işten eve gelen kadını, bir sapığın elinden kurtarmasıyla gündeme gelmişti. Olay anını anlatan Yıldız, "Kimse bu tarz olaylara kayıtsız kalmasın, arkasını dönüp gitmesin. Bir kadın şiddete veya cinsel saldırıya uğrarken karışmamazlık etmesin kimse. Benim de kız çocuğum var. Herkesin başına gelebilir. Bağırmaları bile yetebilir; korkup kaçarlar hiç olmazsa" ifadelerine yer vermişti.

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