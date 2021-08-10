Kemalpaşa Sütçüler yolu köstebek yuvası gibi

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarının 2,5 aydır tamamlanmadığından dert yanan vatandaşlar, kanalizasyon boruları döşendikten sonra asfaltlanmayan yollarında adeta köstebek yuvasına döndüğünü söyledi. Çalışmaların Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU tarafından yapıldığını vurgulayan vatandaşlar, "İZSU yaklaşık 2,5 aydır 1 kilometrelik altyapı çalışmasını bitiremedi. Yollar tek şerit ve adeta köstebek yuvası gibi" dedi. Kemalpaşa ilçesinde fabrikaların bulunduğu asfalt yol, iddiaya göre geçen Haziran ayında İZSU ekipleri tarafından altyapı çalışması için kazıldı.



Kanalizasyon boruları döşendikten sonra üzeri toprakla örtülen yolda yaklaşık 2,5 aydır süren çalışmalar vatandaşı canından bezdirdi. Yolun çalışmalar nedeni ile aylardır tek şerit olarak işlediğini, kazılan alanların toprakla üzerinin örtüldüğünü anlatan vatandaşlar, "Tek şeride düşen yol köstebek yuvası gibi oldu. Yetkililerden bu sorunun en kısa zamanda çözülmesini bekliyoruz" dedi.