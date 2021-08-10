Maganda kurşunuyla 2 kişi yaralandı

İZMİR'İN Konak ve Bornova ilçelerinde 18 yaşındaki Hasan Kapıcı ve 31 yaşındaki Levent Temel, sokakta nereden geldiği belli olmayan serseri kunşunla ayağından ve ensesinden silahla vuruldu. Hastanelerde tedavi altına alınan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis iki magandayı arıyor.

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