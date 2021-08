Şenay konuşursa düğüm çözülecek

KONAK'ta özel bir suit otelde erkek arkadaşı Muhammed Say ile birlikte kaldığı odada başından silahla vurulan ve hastanede tedavi altına alınarak yaşam savaşı veren Şenay Ay olayında sır perdesi aralanmadı. Bir çocuk annesi, 22 yaşındaki kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve bilincinin halen kapalı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili düğümün çözülmesi için Şenay'ın kendine gelip ifade vermesi bekleniyor. Sosyal medyada kızının öldüğünün yazıldığını belirten Baba Rıza Ay, "Kızım yaşıyor ve ifade verdikten sonra gerçekler ortaya çıkacak. Kızım hayat dolu, çocuğuna düşkün bir insandı, intihar etmiş olamaz" dedi.

SVAP SONUCU BEKLENİYOR

Öte yandan genç kızın ve tutuklu bulunan erkek arkadaşının el svap sonuçlarının da olayı aydınlatması bekleniyor.

SAY, 'BEN YAPMADIM' DEDİ AMA TUTUKLANDI

BANYODA bulunduğu sırada genç kızın içeride olduğunu ve silah sesi geldiğinde arkadaşı Şenay Ay'ı kanlar içinde gördüğünü söyleyen Muhammed Say, hemen Ay'ı kucaklayıp aşağaya lobiye inerek yardım istediğini ve kendisinin yapmadığını söylemişti. Ancak Say, bir numuralı şüpheli sıfatı ile çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

■ FATİH ŞENDİL